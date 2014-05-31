Минобороны: Россия возобновляет участие в продуктовой сделке

Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
29 октября в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", Россия приостановила реализацию соглашению по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Эту позицию довели до генсека ООН Антониу Гутерриша и Совета Безопасности ООН.
По словам Конашенкова, благодаря участию международной организации, а также содействию Турции Россия получила необходимые гарантии со стороны Украины о неиспользовании коридора и портов для ведения боевых действий. В связи с этим было принято решение возобновить реализацию соглашению по транспортировке зерна и продовольствия.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы самоходных гаубиц "Мста-С".
Видео: Минобороны России
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