Минобороны: Россия возобновляет участие в продуктовой сделке

Россия получила необходимые гарантии со стороны Украины о неиспользовании коридора и портов для ведения боевых действий.

Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

29 октября в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", Россия приостановила реализацию соглашению по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Эту позицию довели до генсека ООН Антониу Гутерриша и Совета Безопасности ООН.

По словам Конашенкова, благодаря участию международной организации, а также содействию Турции Россия получила необходимые гарантии со стороны Украины о неиспользовании коридора и портов для ведения боевых действий. В связи с этим было принято решение возобновить реализацию соглашению по транспортировке зерна и продовольствия.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы самоходных гаубиц "Мста-С".

Видео: Минобороны России