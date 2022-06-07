Минобороны показало кадры уничтожения танков ВСУ снарядами "Краснополь"

В результате действий российских артиллеристов была сорвана подготовка к атаке противника.

Минобороны показало видео уничтожения украинских танков снарядами "Краснополь", выпущенных артиллерийскими установками "Мста-С".

На опубликованных кадрах представлена подготовка российских военных к выполнению боевых расчетов. Они зарядили установками 152-мм снарядами, которыми наносят удары по бронетехнике противника.

В результате действий российских артиллеристов были уничтожены танки ВСУ и сорвана подготовка к атаке противника.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные завершают операцию по освобождению Святогорска.

Видео: Минобороны России