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Минобороны показало кадры уничтожения танков ВСУ снарядами "Краснополь"

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В результате действий российских артиллеристов была сорвана подготовка к атаке противника.

Минобороны показало видео уничтожения украинских танков снарядами "Краснополь", выпущенных артиллерийскими установками "Мста-С".

На опубликованных кадрах представлена подготовка российских военных к выполнению боевых расчетов. Они зарядили установками 152-мм снарядами, которыми наносят удары по бронетехнике противника.

В результате действий российских артиллеристов были уничтожены танки ВСУ и сорвана подготовка к атаке противника.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные завершают операцию по освобождению Святогорска.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы украины, краснополь, минобороны россии, мста-с, снаряды, танки
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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