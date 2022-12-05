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Минобороны показало уничтожение украинских РЛС дронами-камикадзе

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Контроль поражения станций ведется с другого беспилотника.

Минобороны показало видео уничтожения украинских РЛС российскими дронами-камикадзе в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах, снятых в Херсонской области, украинские РЛС работают на боевых позициях. Контроль поражения станций ведется с другого беспилотника. В военном ведомстве пояснили, что были уничтожены РЛС кругового обзора П-18 и РЛС 36Д6 ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили более 70 военных и два танка на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: дроны, минобороны россии, рлс, уничтожение
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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