Минобороны показало уничтожение украинских РЛС дронами-камикадзе

Контроль поражения станций ведется с другого беспилотника.

Минобороны показало видео уничтожения украинских РЛС российскими дронами-камикадзе в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах, снятых в Херсонской области, украинские РЛС работают на боевых позициях. Контроль поражения станций ведется с другого беспилотника. В военном ведомстве пояснили, что были уничтожены РЛС кругового обзора П-18 и РЛС 36Д6 ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили более 70 военных и два танка на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России