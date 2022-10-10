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Минобороны показало уничтожение из "Корнетов" колонны бронетехники ВСУ

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Всего уничтожено шесть танков и более десяти единиц другой техники.

Минобороны показало уничтожение из противотанковых комплексов "Корнет" колонны бронетехники украинских войск.

На опубликованных с беспилотника кадрах показано уничтожение двух единиц бронетехники ВСУ в поле у лесополосы. Также на видео показали пораженный танк Т-80БВ и турецкий бронеавтомобиль Kirpi.

В военном ведомстве отметили, что колонна украинской бронетехники была обнаружена с помощью беспилотника. По ней нанесли удар артиллерией. Всего уничтожено шесть танков и более десяти единиц другой техники.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубицы "Мста-Б".

Видео: Минобороны России

Теги: бронетехника, вооруженные силы украины, корнет, минобороны россии, противотанковые комплексы
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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