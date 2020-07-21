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Минобороны показало кадры боевой работы гаубицы "Мста-Б"

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Артиллеристы выполнили удар по пункту временной дислокации диверсионной разведгруппы украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов 152-мм гаубицы "Мста-Б" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показана работа артиллеристов перед выполнением огневого удара по пункту временной дислокации диверсионной разведгруппы украинских войск. Разведка обнаружила местоположение боевиков, которые пытались подобраться к российским позициям.

После получения координат артиллеристы нанесли огневой удар из гаубицы. Залпами осколочно-фугасных снарядов расчет поразил временный пункт дислокации националистов и уничтожил их автотранспорт.

Ранее мы сообщали, что в центре Киева прогремело несколько взрывов.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, гаубица, минобороны россии, мста-б, спецоперация, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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