Минобороны показало стрельбу по позициям ВСУ из РСЗО "Ураган"

Залп по объектам выполнялся в ночное время.

Минобороны показало видео стрельбу по позициям украинских войск из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган".

На опубликованных кадрах показаны заряжение системы снарядами, расстановка машин на позициях и подготовка к боевой стрельбе. Залп по объектам выполнялся в ночное время. Данные о нахождении позиций ВСУ были получены от военнослужащих беспилотной авиации.

В пресс-службе Минобороны сообщили, что выбранные для стрельбы точки меняются по 10 раз в сутки. На каждой из них можно находиться не более 5-7 минут.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили более 320 украинских националистов в Запорожье.

Видео: Минобороны России