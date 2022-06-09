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Минобороны показало стрельбу по позициям ВСУ из РСЗО "Ураган"

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Залп по объектам выполнялся в ночное время.

Минобороны показало видео стрельбу по позициям украинских войск из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган".

На опубликованных кадрах показаны заряжение системы снарядами, расстановка машин на позициях и подготовка к боевой стрельбе. Залп по объектам выполнялся в ночное время. Данные о нахождении позиций ВСУ были получены от военнослужащих беспилотной авиации.

В пресс-службе Минобороны сообщили, что выбранные для стрельбы точки меняются по 10 раз в сутки. На каждой из них можно находиться не более 5-7 минут.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили более 320 украинских националистов в Запорожье.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы украины, минобороны россии, рсзо, стрельба, ураган
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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