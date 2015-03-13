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Минобороны показало работу специального военного поезда

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В список главных задач бронепоезда входит техническая разведка.

Минобороны показало работу специального военного бронепоезда в ходе спецоперации.

На опубликованных кадрах показано движение бронепоезда, из окон которого выглядывают военнослужащие, вооруженные пулеметами, автоматами и снайперскими винтовками. Кроме того, на вагонах с открытым верхом расположены расчеты 23-миллиметровой зенитной установки.

В военном ведомстве отметили, что в список главных задач бронепоезда входит техническая разведка, разминирование и восстановление разрушенных дорожных направлений.

Ранее Минобороны показало подготовку мобилизованных в тыловых районах СВО.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, бронепоезд, минобороны россии, спецоперация
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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