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Минобороны показало кадры работы САУ "Акация" и гаубиц "Мста-Б"

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Установки и гаубицы находились в закрытых огневых позициях.

Минобороны показало видео работы расчетов самоходных артиллерийских установок "Акация" и гаубиц "Мста-Б" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показана подготовка батарей к нанесению удара по скоплению живой силы и техники украинских войск, выявленных расчетами беспилотников. Установки и гаубицы находились в закрытых огневых позициях.

В результате боевой работы расчетов была уничтожена колонна ВСУ, состоявшая из БМП и большегрузных колесных автомобилей.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".

Видео: Минобороны России

Теги: акация, минобороны россии, мста-б, расчеты
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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