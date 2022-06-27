Минобороны показало кадры работы САУ "Акация" и гаубиц "Мста-Б"

Установки и гаубицы находились в закрытых огневых позициях.

Минобороны показало видео работы расчетов самоходных артиллерийских установок "Акация" и гаубиц "Мста-Б" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показана подготовка батарей к нанесению удара по скоплению живой силы и техники украинских войск, выявленных расчетами беспилотников. Установки и гаубицы находились в закрытых огневых позициях.

В результате боевой работы расчетов была уничтожена колонна ВСУ, состоявшая из БМП и большегрузных колесных автомобилей.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".

Видео: Минобороны России