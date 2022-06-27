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Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град"

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После нанесения ударов по позициям ВСУ расчеты покидают огневую позицию.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" при выполнении задач в рамках спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показана подготовка РСЗО к нанесению ударов по позициям украинских войск. После выполненных залпов расчеты покидают огневую позицию.

В пресс-службе Минобороны отметили, что перезаряжение "Града" производят в запасном районе. После этого расчеты выдвигаются на новую огневую позицию.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС уничтожили восемь украинских взводов РСЗО "Ураган".

Видео: Минобороны России

Теги: минобороны россии, рсзо град, спецоперация, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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