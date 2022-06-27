Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град"

После нанесения ударов по позициям ВСУ расчеты покидают огневую позицию.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" при выполнении задач в рамках спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показана подготовка РСЗО к нанесению ударов по позициям украинских войск. После выполненных залпов расчеты покидают огневую позицию.

В пресс-службе Минобороны отметили, что перезаряжение "Града" производят в запасном районе. После этого расчеты выдвигаются на новую огневую позицию.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС уничтожили восемь украинских взводов РСЗО "Ураган".

Видео: Минобороны России