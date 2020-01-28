Минобороны показало кадры поражения украинской техники дронами-камикадзе

Минобороны показало видео поражения украинской техники дронами-камикадзе "Ланцет" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.
На опубликованных кадрах показаны атака беспилотников буксируемой гаубицы "Мста-Б", а также радиолокационных комплексов, танка и автомобильной техники.
В Минобороны отметили, что координаты целей противника в режиме реального времени передавались с беспилотников.
Ранее Минобороны показало кадры проведения занятий с мобилизованными в Самарской и Новосибирской областях.
Видео: Минобороны России
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