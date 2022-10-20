Минобороны показало кадры проведения занятий с мобилизованными в Самарской и Новосибирской областях

Резервисты проходят боевую подготовку со специалистами.

Минобороны показало видео проведения занятий с мобилизованными гражданами в Самарской и Новосибирской областях.

Резервисты проходят боевую подготовку со специалистами. Их обучают стрельбе из автоматов, гранатометов и снайперских винтовой. Также мобилизованные обучаются способам передвижения на поле боя, минно-взрывному делу и тактической медицине.

Также в Минобороны отметили, что военнослужащие осваивают методики и способы оказания первой медицинской помощи.

Ранее военные показали видео взаимодействия БПЛА и артиллерии в спецоперации.

Видео: Минобороны России