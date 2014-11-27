Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ми-28

Экипажи регулярно действуют в составе смешанных боевых групп.

Минобороны показало видео боевой работы вертолетов Ми-28 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показан вылет экипажей и нанесение ударов по объектам противника. В результате боевых заданий российские войска уничтожили опорные пункты управления, батарею РСЗО и бронированную технику подразделений украинских войск.

В Минобороны отметили, что экипажи Ми-28 регулярно действуют в составе смешанных боевых групп, куда также входят экипажи Ка-25 и Ми-8.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили украинский Ми-24 в ДНР.

Видео: Минобороны России