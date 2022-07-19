Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили украинский Ми-24 в ДНР

Российские средства ПВО сбили вертолет Ми-24 в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Вертолет был обнаружен в районе Покровского. Также российские ПВО сбили четыре беспилотника в районах Песчаное, Петропавловка, Топольское и Изюм.
Конашенков добавил, что в районах четырех населенных пунктов были перехвачены четыре баллистические ракеты "Точка-У" и пять снарядов РСЗО "Ураган".
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили хранилища с боеприпасами в Одесской области.
Видео: Минобороны России
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