  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
19 июля, 12:05
381
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны РФ: российские военные уничтожили хранилища с боеприпасами в Одесской области

0 0

В них находились боеприпасы к вооружению, поставленному Украине от США и европейских стран.

Вооруженные силы России уничтожили хранилища с боеприпасами в Одесской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удар по хранилищам, расположенным в районе населенного пункта Беленькое, был нанесен удар высокоточным оружием. В них находились боеприпасы к вооружению, поставленному Украине от США и европейских стран.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области уничтожили практически все диверсионно-разведывательные группы.

Видео: Минобороны России

Теги: боеприпасы, игорь конашенков, минобороны россии, одесская область, хранилище
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии