Минобороны РФ: российские военные уничтожили хранилища с боеприпасами в Одесской области

Вооруженные силы России уничтожили хранилища с боеприпасами в Одесской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Удар по хранилищам, расположенным в районе населенного пункта Беленькое, был нанесен удар высокоточным оружием. В них находились боеприпасы к вооружению, поставленному Украине от США и европейских стран.
Ранее мы сообщали, что в Херсонской области уничтожили практически все диверсионно-разведывательные группы.
Видео: Минобороны России
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