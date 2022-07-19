Минобороны РФ: российские военные уничтожили хранилища с боеприпасами в Одесской области

В них находились боеприпасы к вооружению, поставленному Украине от США и европейских стран.

Вооруженные силы России уничтожили хранилища с боеприпасами в Одесской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удар по хранилищам, расположенным в районе населенного пункта Беленькое, был нанесен удар высокоточным оружием. В них находились боеприпасы к вооружению, поставленному Украине от США и европейских стран.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области уничтожили практически все диверсионно-разведывательные группы.

Видео: Минобороны России