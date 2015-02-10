Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52 и Ми-24

Основу пораженной техники ВСУ составляют танки и боевые машины пехоты.

Минобороны показало видео боевой работы ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 и боевых вертолетов Ми-24 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показано, как армейская авиация поражает наземные цели украинских войск. Для этого экипажи используют управляемые и неуправляемые снаряды. Основу пораженной техники ВСУ составляют танки и боевые машины пехоты.

Также в военном ведомстве отметили, что экипажи Ка-52 и Ми-24 действуют в смешанных парах для увеличения ударного потенциала.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы самолетов МиГ-31.

Видео: Минобороны России