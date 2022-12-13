Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52

Минобороны показало видео боевой работы разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.
На опубликованных кадрах экипажи вертолетов наносят поражение по укрепленным позициям, технике и живой силе украинских войск. Они используют неуправляемые 80-мм авиационные ракеты.
В военном ведомстве отметили, что при выполнении ракетного удара экипажи Ка-52 используют элемент пилотажа "Горка", что позволяет нанести ракетный удар на дальнее расстояние с точным поражением цели.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы танкистов ЮВО.
Видео: Минобороны России
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