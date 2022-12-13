Минобороны показало кадры боевой работы танкистов ЮВО

Минобороны показало видео боевой работы танкистов ЮВО в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.
На опубликованных кадрах танковые экипажи уничтожают объекты и позиции украинских войск. Они сорвали планы противника по наступлению на закрепленные позиции российских войск.
В военном ведомстве отметили, что танкисты ЮВО уничтожают противника прямой наводкой и с использованием современной системы управления огнем.
Ранее мы сообщали, что украинский военнопленный рассказал об американских наемниках в Соледаре.
Видео: Минобороны России
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