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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Град"

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Расчеты ежедневно выполняют от 10 до 25 огневых задач.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Град" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах артиллеристы выдвигаются на огневые позиции и наносят удары реактивными снарядами по опорным  командным пунктам украинских войск. Также расчеты РСЗО поражают районы сосредоточения сил, артиллерийские и минометные батареи, тяжелую технику противника.

В военном ведомстве отметили, что расчеты "Градов" ежедневно выполняют от 10 до 25 огневых задач.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, рсзо град
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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