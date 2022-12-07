Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Град"

Расчеты ежедневно выполняют от 10 до 25 огневых задач.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Град" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах артиллеристы выдвигаются на огневые позиции и наносят удары реактивными снарядами по опорным командным пунктам украинских войск. Также расчеты РСЗО поражают районы сосредоточения сил, артиллерийские и минометные батареи, тяжелую технику противника.

В военном ведомстве отметили, что расчеты "Градов" ежедневно выполняют от 10 до 25 огневых задач.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника.

Видео: Минобороны России