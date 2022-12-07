Минобороны РФ: российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника

Российские средства ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Полтава, Нововодяное, Новокраснянка (ЛНР) и Амбарное. Кроме того, российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган" в райнах Ольховатки, Первомайска, Фрунзе (ЛНР) и Волновахи (ДНР).
Ранее Минобороны показало боевую работу экипажей истребителей Су-27.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все