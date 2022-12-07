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Минобороны РФ: российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника

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Кроме того, российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО.

Российские средства ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Полтава, Нововодяное, Новокраснянка (ЛНР) и Амбарное. Кроме того, российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган" в райнах Ольховатки, Первомайска, Фрунзе (ЛНР) и Волновахи (ДНР).

Ранее Минобороны показало боевую работу экипажей истребителей Су-27.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотник, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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