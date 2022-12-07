Минобороны РФ: российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника

Кроме того, российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО.

Российские средства ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Полтава, Нововодяное, Новокраснянка (ЛНР) и Амбарное. Кроме того, российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган" в райнах Ольховатки, Первомайска, Фрунзе (ЛНР) и Волновахи (ДНР).

Ранее Минобороны показало боевую работу экипажей истребителей Су-27.

Видео: Минобороны России