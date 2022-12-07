Минобороны показало боевую работу экипажей истребителей Су-27

Минобороны показало видео боевой работы экипажей истребителей Су-27 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.
На опубликованных кадрах экипажи отрабатывают задачи воздушного патрулирования в заданном районе. Они также прикрывают действия самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ.
Также в военном ведомстве отметили, что полеты истребителей Су-27 выполняются с подвешенными ракетами различного класса.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России сбили украинский Су-24.
Видео: Минобороны России
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