Минобороны показало боевую работу экипажей истребителей Су-27

Полеты истребителей выполняются с подвешенными ракетами различного класса.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей истребителей Су-27 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах экипажи отрабатывают задачи воздушного патрулирования в заданном районе. Они также прикрывают действия самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ.

Также в военном ведомстве отметили, что полеты истребителей Су-27 выполняются с подвешенными ракетами различного класса.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России сбили украинский Су-24.

Видео: Минобороны России