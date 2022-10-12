Минобороны показало кадры боевой работы миномета "Тюльпан"

Минобороны показало видео боевой работы миномета 2С4 "Тюльпан" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.
На опубликованных кадрах показаны выдвижение миномета на боевую позицию и огневой удар по опорным пунктам украинских войск. В результате точного попадания по цели противник понес значительные потери.
Также в Минобороны отметили, что боевая работа минометов "Тюльпан" корректируется с беспилотников. Это позволяет в кратчайшие сроки корректировать огонь по отступающей бронетехнике украинских войск.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.
Видео: Минобороны России
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