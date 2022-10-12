Минобороны показало кадры боевой работы миномета "Тюльпан"

Боевая работа минометов "Тюльпан" корректируется с беспилотников.

Минобороны показало видео боевой работы миномета 2С4 "Тюльпан" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны выдвижение миномета на боевую позицию и огневой удар по опорным пунктам украинских войск. В результате точного попадания по цели противник понес значительные потери.

Также в Минобороны отметили, что боевая работа минометов "Тюльпан" корректируется с беспилотников. Это позволяет в кратчайшие сроки корректировать огонь по отступающей бронетехнике украинских войск.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Видео: Минобороны России