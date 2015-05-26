  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:47
98
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало кадры боевой работы истребителей Су-34

0 0

Экипажи круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования.

Минобороны показало видео боевой работы истребителей Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах экипажи истребителей выполнили боевой вылет с целью прикрывать сухопутные войска в зоне СВО. Сообщается, что Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования. 

Также в военном ведомстве отметили, что летчики выполняют поставленные задача в любых метеорологических условиях.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, истребители, минобороны россии, су-34
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии