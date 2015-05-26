Минобороны показало кадры боевой работы истребителей Су-34

Минобороны показало видео боевой работы истребителей Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.
На опубликованных кадрах экипажи истребителей выполнили боевой вылет с целью прикрывать сухопутные войска в зоне СВО. Сообщается, что Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования.
Также в военном ведомстве отметили, что летчики выполняют поставленные задача в любых метеорологических условиях.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника.
Видео: Минобороны России
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