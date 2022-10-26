Минобороны показало кадры боевой работы групп огневого прикрытия армейской авиации

Минобороны показало видео боевой работы групп огневого прикрытия армейской авиации в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.
На опубликованных кадрах пказаны вылет экипажей, а также сопровождение воинских колонн и гуманитарных грузов. Стрелковые группы прикрывают вертолеты армейской авиации с воздуха, ведут наблюдение за объектами и транспортом на земле.
Также в Минобороны отметили, что запросы на поддержку российских мотострелков или танкистов с переднего края приходят по несколько раз за смену.
Ранее Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных в тыловых районах СВО.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все