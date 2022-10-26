Минобороны показало кадры боевой работы групп огневого прикрытия армейской авиации

Стрелковые группы прикрывают вертолеты армейской авиации с воздуха.

Минобороны показало видео боевой работы групп огневого прикрытия армейской авиации в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах пказаны вылет экипажей, а также сопровождение воинских колонн и гуманитарных грузов. Стрелковые группы прикрывают вертолеты армейской авиации с воздуха, ведут наблюдение за объектами и транспортом на земле.

Также в Минобороны отметили, что запросы на поддержку российских мотострелков или танкистов с переднего края приходят по несколько раз за смену.

Ранее Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных в тыловых районах СВО.

Видео: Минобороны России