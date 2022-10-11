Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Гиацинт-С"

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц "Гиацинт-С" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.
На опубликованных кадрах показана работа артиллеристов при подготовке к нанесению удара по гаубице М-777 украинских войск. По словам командира орудия, самым мощным снарядом российских войск считается ОФ-29.
Также в Минобороны отметили, что расчеты гаубиц "Гиацинт-С" ежедневно наносят удары по огневым позициям артиллерии ВСУ.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ми-28н.
Видео: Минобороны России
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