Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Гиацинт-С"

По словам командира орудия, самым мощным снарядом российских войск считается ОФ-29.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц "Гиацинт-С" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показана работа артиллеристов при подготовке к нанесению удара по гаубице М-777 украинских войск. По словам командира орудия, самым мощным снарядом российских войск считается ОФ-29.

Также в Минобороны отметили, что расчеты гаубиц "Гиацинт-С" ежедневно наносят удары по огневым позициям артиллерии ВСУ.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ми-28н.

Видео: Минобороны России