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Минобороны показало кадры боевой работы экипажей штурмовой авиации

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Ракетные пуски были выполнены парами с малых высот.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей штурмовой авиации в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показана подготовка и вылет экипажей Су-25 перед выполнением ракетных ударов по военным объектам и технике подразделений украинских войск. Ракетные пуски были выполнены парами с малых высот. В результате выполненных действий были уничтожены замаскированные укрепленные позиции и бронированная техника противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская ПВО уничтожила девять украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, су-25, штурмовики, экипажи
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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