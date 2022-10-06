Минобороны показало кадры боевой работы экипажей штурмовой авиации

Ракетные пуски были выполнены парами с малых высот.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей штурмовой авиации в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показана подготовка и вылет экипажей Су-25 перед выполнением ракетных ударов по военным объектам и технике подразделений украинских войск. Ракетные пуски были выполнены парами с малых высот. В результате выполненных действий были уничтожены замаскированные укрепленные позиции и бронированная техника противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская ПВО уничтожила девять украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России