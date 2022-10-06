Минобороны РФ: российская ПВО уничтожила девять украинских беспилотников

Также российская ПВО сбили в воздухе три снаряда РСЗО "Ольха".

Российская ПВО уничтожила девять украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Червоноармейское, Дмитриенко, Чаривное Херсонской области, Покровское, Полтава, Троицкое (ЛНР), Орлинское и Моспино (ДНР).

Также Конашенков сообщил, что российская ПВО сбили в воздухе три снаряда РСЗО "Ольха" в районе населенного пункта Великая (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России сбили два украинских самолета МиГ-29 и Су-24.

Видео: Минобороны России