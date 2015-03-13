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Минобороны показало кадры боевой работы экипажей истребителей Су-35С и Су-30СМ

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После успешного выполнения задач экипажи возвращаются на аэродром, чтобы самолеты были готовы к следующим вылетам.

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей истребителей Су-35С и Су-30СМ в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах летчики поразили военные объекты украинских войск, применив широкий спектр авиационных средств. После успешного выполнения задач экипажи возвращаются на аэродром, чтобы самолеты были готовы к следующим вылетам.

В военном ведомстве отметили, что Су-35С и Су-30СМ удерживают преимущество в воздухе современное оснащение техники и богатый опыт летчиков-истребителей.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские и белорусские военнослужащие проводят мероприятия боевого слаживания.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, су-30см, су-35с, экипажи
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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