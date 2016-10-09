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Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25

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Российские ВКС уничтожили замаскированные укрепленные позиции и бронированную технику противника.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей самолетов Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показано нанесение огневых ударов по военным объектам и технике подразделений украинских войск. Кроме того, экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые легковушки. После выполнения поставленной задачи Су-25 вернулись на аэродром.

В военном ведомстве отметили, что российские ВКС уничтожили замаскированные укрепленные позиции и бронированную технику противника.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов 120-мм минометов.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, су-25, экипажи
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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