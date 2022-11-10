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Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Ка-52

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В результате выполнения поставленных задач экипажи уничтожили пункт управления и бронетехнику украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей вертолетов Ка-52 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны вылет экипажей и нанесение огневых ударов по позициям украинских войск. В военном ведомстве уточнили, что Ка-52 выполнили пуски ракет по укрепленным пунктам и бронированной технике подразделений противника.

В результате выполнения поставленных задач экипажи уничтожили пункт управления и бронетехнику украинских войск.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы беспилотников "Орлан-10".

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, вертолеты, ка-52, минобороны россии, экипажи
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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