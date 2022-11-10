Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Ка-52

В результате выполнения поставленных задач экипажи уничтожили пункт управления и бронетехнику украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей вертолетов Ка-52 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны вылет экипажей и нанесение огневых ударов по позициям украинских войск. В военном ведомстве уточнили, что Ка-52 выполнили пуски ракет по укрепленным пунктам и бронированной технике подразделений противника.

В результате выполнения поставленных задач экипажи уничтожили пункт управления и бронетехнику украинских войск.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы беспилотников "Орлан-10".

Видео: Минобороны России