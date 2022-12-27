Минобороны показало кадры боевой работы артиллеристов в составе пушки "Гиацинт-Б"

Предельная дальность пушки составляет порядка 30 км.

Минобороны показало видео боевой работы артиллеристов в составе пушки "Гиацинт-Б" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, выполняют боевые задачи по уничтожению боевых позиций украинских войск. Наводчики вносят корректировки, получая информацию с беспилотников, чьи камеры фиксируют попадание снарядов по цели.

В военном ведомстве отметили, что предельная дальность пушки "Гиацинт-Б" составляет порядка 30 км.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО уничтожили семь украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России