Минобороны показало кадры боевой работы ЗРПК "Панцирь-С1"

Артиллеристы круглосуточно обеспечивают охрану воздушного пространства в заданных районах.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов ЗРПК "Панцирь-С1" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах артиллеристы готовятся к нанесению огневого удара по позициям украинских войск. Они круглосуточно обеспечивают охрану воздушного пространства в заданных районах.

В военном ведомстве отметили, что в результате действий ЗРПК "Панцирь-С1" были уничтожены десятки ракет, беспилотников и других целей, которым не позволили поразить объекты военной и гражданской инфраструктуры.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили до 50 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России