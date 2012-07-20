ВС России уничтожили до 50 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении

Игорь Конашенков рассказал о ликвидации двух групп ВСУ по направлению за сутки.

Вооруженные силы России уничтожили до 50 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции, проводимой на территории Луганской народной республики. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что также было поражены три боевые машины пехоты противника, две единицы бронированных автомобилей. Операция выполнена вблизи Червонопоповки и Площанки.

На Красно-Лиманском направлении в результате упреждающих действий российских подразделений пресечена попытка ВСУ атаковать двумя ротными тактическими группами. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России