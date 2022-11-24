Расчет комплекса поразил один из украинских беспилотников.

Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Тор-М2У" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах показана работа артиллеристов, обнаружение вражеской цели и ее уничтожение. Расчет комплекса поразил один из украинских беспилотников.

В военном ведомстве отметили, что ЗРК "Тор-М2У" ежедневно "сканирует" небо на наличие чужих воздушных объектов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника.

Видео: Минобороны России