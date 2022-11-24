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Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Тор-М2У"

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Расчет комплекса поразил один из украинских беспилотников.

Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Тор-М2У" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах показана работа артиллеристов, обнаружение вражеской цели и ее уничтожение. Расчет комплекса поразил один из украинских беспилотников.

В военном ведомстве отметили, что ЗРК "Тор-М2У" ежедневно "сканирует" небо на наличие чужих воздушных объектов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, зрк тор-м2у, минобороны россии, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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