Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника

Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 2558 беспилотников.

Российские средства ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Благовещенка (ДНР) и Новопокровка (Запорожская область). Также Конашенков сообщил, что всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 2558 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные сорвали попытки атаки ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России