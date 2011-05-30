Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника

Российские средства ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Благовещенка (ДНР) и Новопокровка (Запорожская область). Также Конашенков сообщил, что всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 2558 беспилотных летательных аппаратов.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные сорвали попытки атаки ВСУ на Купянском направлении.
Видео: Минобороны России
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