  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:48
105
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника

0 0

Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 2558 беспилотников.

Российские средства ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Благовещенка (ДНР) и Новопокровка (Запорожская область). Также Конашенков сообщил, что всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 2558 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные сорвали попытки атаки ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии