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Минобороны РФ: российские военные сорвали попытки атаки ВСУ на Купянском направлении

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Украинские войска пытались атаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Берестовое.

Вооруженные силы России сорвали попытки атаки украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Украинские войска пытались атаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Берестовое. В результате ответного удара были уничтожены до 60-ти украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина и два пикапа.

Ранее в Минобороны сообщили, что массированный удар российских войск нарушил переброску резервов ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, игорь конашенков, купянское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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