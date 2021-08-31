Минобороны РФ: массированный удар российских войск нарушил переброску резервов ВСУ

Сообщается, что ни одного удара по целям в черте Киева не наносилось.

Массированный удар российских войск нарушил переброску резервов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Вчера, 23 ноября, Вооруженные силы России нанесли массированный удар высоточным оружием большой дальности по системе военного управления и связанным с ней объектам энергетики Украины. По словам Конашенков, цель удара была достигнута.

Он также добавил, что ни одного удара по целям в черте Киева не наносилось, а все разрушения, объявленные киевским режимом, стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО.

Ранее Минобороны показало кадры возвращения на родину 35 российских военнопленных.

Видео: Минобороны России