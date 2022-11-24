Минобороны РФ показало кадры возвращения на родину 35 российских военнопленных

Военные рассказали об условиях содержания в плену ВСУ.

В российском министерстве по обороне показало кадры возвращения на родину 35 российских военнопленных. Солдаты находятся на подконтрольной России территории после того, как были взяты в плен ВСУ. Известно, что операция по обмену состоялась 23 ноября. В пресс-службе военного ведомства напомнили, что в плену военнослужащим РФ грозила смертельная опасность.

Некоторых с простреленными коленями заставляли ходить, ползти. У человека прострелено колено, а ему говорят: иди, ползи как хочешь. Анатолий, вернувшийся из плена

Один из освобожденных военнослужащих России по имени Игорь отметил, что находился в плену в лагере, расположенном на территории Львовской области. Он добавил, что уже связался с родственниками и друзьями. Солдат подчеркнул, что с украинской стороны нет никаких условий для содержания пленных. В частности, ему "давали кипяток, как утке приходилось глотать".

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Фото и видео: Минобороны России, ТАСС