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Минобороны показало, как морпехи обучают мобилизованных штурму зданий

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Штурм проходил под руководством опытных инструкторов бригады морской пехоты.

Минобороны показало, как морские пехотинцы Северного флота обучают мобилизованных штурму зданий.

На опубликованных кадрах показано окружение одного из штурмуемых зданий, а также проникновение в окна и бреши в стенах с применением светошумовых гранат и лазерных целеуказателей на автоматах.

В пресс-службе Северного флота отметили, что штурм зданий проходил под руководством опытных инструкторов бригады морской пехоты.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: минобороны россии, мобилизованные, морпехи, северный флот
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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