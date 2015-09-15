Минобороны показало, как морпехи обучают мобилизованных штурму зданий

Штурм проходил под руководством опытных инструкторов бригады морской пехоты.

Минобороны показало, как морские пехотинцы Северного флота обучают мобилизованных штурму зданий.

На опубликованных кадрах показано окружение одного из штурмуемых зданий, а также проникновение в окна и бреши в стенах с применением светошумовых гранат и лазерных целеуказателей на автоматах.

В пресс-службе Северного флота отметили, что штурм зданий проходил под руководством опытных инструкторов бригады морской пехоты.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России