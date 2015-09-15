Минобороны показало, как морпехи обучают мобилизованных штурму зданий

Минобороны показало, как морские пехотинцы Северного флота обучают мобилизованных штурму зданий.
На опубликованных кадрах показано окружение одного из штурмуемых зданий, а также проникновение в окна и бреши в стенах с применением светошумовых гранат и лазерных целеуказателей на автоматах.
В пресс-службе Северного флота отметили, что штурм зданий проходил под руководством опытных инструкторов бригады морской пехоты.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников.
Видео: Минобороны России
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