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Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Тор"

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После выполнения поставленной задачи комплекс меняет огневую позицию.

Минобороны показало видео боевой работы зенитных ракетных комплексов "Тор" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны работа радиолокационной станции и пуск ракет по обнаруженным беспилотникам украинских войск. В результате выполенных действий воздушные цели были поражены.

В военном ведомстве отметили, что после выполнения поставленной задачи комплекс меняет огневую позицию в целях недопущения ответного удара противника.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, зрк тор, минобороны россии, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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