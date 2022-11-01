Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Тор"

После выполнения поставленной задачи комплекс меняет огневую позицию.

Минобороны показало видео боевой работы зенитных ракетных комплексов "Тор" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны работа радиолокационной станции и пуск ракет по обнаруженным беспилотникам украинских войск. В результате выполенных действий воздушные цели были поражены.

В военном ведомстве отметили, что после выполнения поставленной задачи комплекс меняет огневую позицию в целях недопущения ответного удара противника.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25.

Видео: Минобороны России