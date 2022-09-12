Минобороны показало кадры боевой работы Су-35С

Истребитель выпустил специальную ракету, которая определяет цель по сигналу.

Минобороны показало видео боевой работы истребителя Су-35С в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показан вылет истребителя, который уничтожил систему ПВО украинских войск. Су-35С выпустил специальную ракету, которая определяет цель по сигналу.

Отмечается, что боевые вылеты самолетов ВС РФ осуществляются с аэродрома временного базирования вне зависимости от времени суток и погодных условий.

Ранее в Минобороны сообщили, что Киев намеренно наносит удары по объектам электроснабжения ДНР.

Видео: Минобороны России