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Минобороны показало кадры боевой работы Су-35С

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Истребитель выпустил специальную ракету, которая определяет цель по сигналу.

Минобороны показало видео боевой работы истребителя Су-35С в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показан вылет истребителя, который уничтожил систему ПВО украинских войск. Су-35С выпустил специальную ракету, которая определяет цель по сигналу.

Отмечается, что боевые вылеты самолетов ВС РФ осуществляются с аэродрома временного базирования вне зависимости от времени суток и погодных условий.

Ранее в Минобороны сообщили, что Киев намеренно наносит удары по объектам электроснабжения ДНР.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, истребитель, минобороны россии, су-35с
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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