Минобороны РФ: Киев намеренно наносит удары по объектам электроснабжения ДНР

Киевский режим намеренно наносит удары по объектам электроснабжения ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Всего украинская артиллерия нанесла удары по 22-м важным объектам электроснабжения на территории ДНР. 1 сентября в результате действий артиллерии были обесточены три шахты Донецкой угольной энергетической компании. Под землей предприятия оказались заблокированы десятки шахтеров. 10 сентября в результате обстрела были обесточены 19 трансформаторных подстанций.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили украинский вертолет и четыре беспилотника.
Видео: Минобороны России
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