Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили украинский вертолет и четыре беспилотника

Также российские ПВО сбили две ракеты "Точка-У" и две ракеты HARM.

Российские средства ПВО сбили украинский вертолет и четыре беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Вертолет Ми-8 сбили в районе Угледара (ДНР). Беспилотники обнаружили в районе населенных пунктов Томина Балка, Снигиревка и Кирилловка (ДНР). Также российские ПВО сбили две ракеты "Точка-У" и две ракеты HARM в районе населенного пункта Уды.

Конашенков добавил, что в районе Новой Каховки были перехвачены 12 снарядов РСЗО HIMARS и девять снарядов РСЗО "Ольха".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар по пункту дислокации наемников под Харьковом.

Видео: Минобороны России