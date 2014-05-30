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Минобороны РФ: российские военные нанесли удар по пункту дислокации наемников под Харьковом

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Удары нанесли воздушно-космические силы, ракетные войска и артиллерия.

Вооруженные силы России нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников под Харьковом. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удары нанесли воздушно-космические силы, ракетные войска и артиллерия. Пункт дислокации наемников находился в района населенного пункта Клугино-Башкировка. Также российские военные поразили живую силу и военную технику подразделений двух механизированных бригад украинских войск в районах Староверовка, Чугуев и Волосская Балаклея.

Ранее в Минобороны сообщили, что экипаж Ми-35 сорвал попытку ВСУ навести переправу через реку Оскол.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, иностранные наемники, минобороны россии, пункт
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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