Минобороны РФ: российские военные нанесли удар по пункту дислокации наемников под Харьковом

Удары нанесли воздушно-космические силы, ракетные войска и артиллерия.

Вооруженные силы России нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников под Харьковом. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удары нанесли воздушно-космические силы, ракетные войска и артиллерия. Пункт дислокации наемников находился в района населенного пункта Клугино-Башкировка. Также российские военные поразили живую силу и военную технику подразделений двух механизированных бригад украинских войск в районах Староверовка, Чугуев и Волосская Балаклея.

Ранее в Минобороны сообщили, что экипаж Ми-35 сорвал попытку ВСУ навести переправу через реку Оскол.

Видео: Минобороны России