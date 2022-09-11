Минобороны РФ: экипаж Ми-35 сорвал попытку ВСУ навести переправу через реку Оскол

Оценив обстановку, российские летчики доложили о вскрытых действиях противника и нанесли огневое поражение по цели.

Экипаж вертолета Ми-35 сорвал попытку ВСУ навести переправу через реку Оскол. Об этом сообщили в Минобороны.

В ходе выполнения очередного боевого задания в рамках спецоперации на Украине экипаж обнаружил противника, пытающегося скрытно навести переправу через реку Оскол вблизи населенного пункта Сеньково.

Оценив обстановку, российские летчики доложили о вскрытых действиях противника и нанесли огневое поражение по цели.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские танкисты захватили на Украине американский бронетранспортер М-113.

Видео: Минобороны России