Минобороны показало кадры боевой работы Су-25

Минобороны показало видео боевой работы экипажей штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.
На опубликованных кадрах показан вылет летчиков на предельно малых высотах, а также нанесение ракетных ударов по укрепленным позициям, технике и вооружению подразделений украинских войск.
В Минобороны отметили, что пуски ракет выполнялись парами штурмовиков с малых высот.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили два украинских Су-25 и пять беспилотников.
Видео: Минобороны России
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