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Минобороны показало кадры боевой работы Су-25

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Пуски ракет выполнялись парами штурмовиков с малых высот.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показан вылет летчиков на предельно малых высотах, а также нанесение ракетных ударов по укрепленным позициям, технике и вооружению подразделений украинских войск.

В Минобороны отметили, что пуски ракет выполнялись парами штурмовиков с малых высот.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили два украинских Су-25 и пять беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, су-25, штурмовик
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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