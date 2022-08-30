Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили два украинских Су-25 и пять беспилотников

Также российские ПВО перехватили три ракеты "Точка-У" и 53 снаряда РСЗО.

Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских самолета Су-25 и пять беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Самолеты были сбиты в районе населенного пункта Красное Знамя. Беспилотники обнаружили в районах Валерьяновки (ДНР), Чубаревки, Капитоловки, Изюма и Красное.

Также Конашенков добавил, что российские ПВО перехватили три ракеты "Точка-У" и 53 снаряда РСЗО в районах Херсона, Новой Каховки, Антоновского моста и Каховской ГЭС.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили цеха завода по производству взрывчатки в Кривом Роге.

Видео: Минобороны России