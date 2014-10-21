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Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град"

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Артиллеристы нанесли удары по объектам и позициям украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Град" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны выдвижение артиллеристов, подготовка и нанесение огневых ударов по объектам и позициям украинских войск. Данные были предоставлены артиллерийской разведкой и беспилотниками.

Отметим, что РСЗО "Град" способен уничтожать бронемашины и обеспечивать заградительный огонь на маршрутах возможного отхода или наступления противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили 12 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, рсзо град
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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