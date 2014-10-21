Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град"

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Град" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.
На опубликованных кадрах показаны выдвижение артиллеристов, подготовка и нанесение огневых ударов по объектам и позициям украинских войск. Данные были предоставлены артиллерийской разведкой и беспилотниками.
Отметим, что РСЗО "Град" способен уничтожать бронемашины и обеспечивать заградительный огонь на маршрутах возможного отхода или наступления противника.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили 12 украинских беспилотников.
Видео: Минобороны России
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