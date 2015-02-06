Минобороны показало кадры боевой работы "Искандеров"

Сразу после запуска снаряда комплекс покидает огневую позицию.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" в ходе выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показана подготовка комплексов к запуску высокоточного ракетного вооружения и нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры украинских войск. Сразу после запуска снаряда "Искандер" покидает огневую позицию.

Ранее Шойгу заявил, что призывников не направляют в зону проведения спецоперации.

Видео: Минобороны России