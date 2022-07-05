Шойгу: призывников не направляют в зону проведения спецоперации

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об отсутствии призывников среди участников спецоперации на Украине. Об этом он сообщил на селекторном совещании.
Шойгу отметил, что военнослужащие по призыву не направляются в зону проведения спецоперации. Он подчеркнул, что ранее уже говорил об этом.
Также глава Минобороны напомнил, что главными приоритетами в ходе спецоперации остаются сохранение жизни личного состава и исключение угрозы безопасности гражданского населения.
Ранее Шойгу заявил, что за десять дней на Украине уничтожены 170 наемников.
Видео: Минобороны России
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