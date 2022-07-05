Шойгу: за десять дней на Украине уничтожены 170 наемников

Еще 99 наемников отказались от участия в боевых действиях и покинули Украину.

За десять дней на Украине уничтожены 170 наемников. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, еще 99 наемников отказались от участия в боевых действиях и покинули Украину. Также Шойгу подчеркнул, что в результате успешного наступления войск России и подразделений ДНР и ЛНР сократилось количество действующих иностранных наемников.

Ранее Шойгу рассказал об испытаниях ракет "воздух-воздух" для Су-57.

Видео: Минобороны России